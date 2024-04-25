IT人看過來！櫃買中心徵AI、資安、資料庫、主機管理及系統開發 5類專才

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-25 15:54

櫃買中心為開創數位轉型之新契機，將招募應用系統開發、主機管理、資安、AI 及大數據、資料庫管理 5 類資訊專才及護理人員，歡迎應屆畢業之社會新鮮人報考，報名時間自即日起至 5 月 14 日止，一律網路報名。

櫃買中心為世界交易所聯合會（WFE）一員，自設立以來致力於扶植創新產業發展，營造友善企業的籌資環境，開發新商品、活絡市場成交量，股票及債券雙核心業務表現亮眼，被譽為「扶植中小企業最具經驗的交易所」。

因應全球數位轉型浪潮，櫃買中心積極運用新興資訊科技，以 AI、機器學習及流程自動化機器人（RPA）等數位金融科技新技術，發展監理科技與大數據應用平台，以提升市場服務量能；同時為強化極端情境之持續營運，積極強化證券市場資安監理、提升資安防護韌性。