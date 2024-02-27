〈MWC通訊大會〉經濟部產發署再組臺灣館 中華電、緯穎等16家超級戰隊搶進5G

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-27 11:56

經濟部產業發展署籌組的臺灣館，集結各類 ICT 產業鏈廠商聯合展出，從基地台、核心網路、傳輸網路、邊緣運算，以及支援產業自動化與垂直創新應用科技。

其中，優達科技研發全球技術領先的 800Gbps 核心網路傳輸路由器，明泰科技開發首個支援電信基站等級的 5G 開放網路 32T32R 主動式多天線設備、首款 5G 端到端專網解決方案，倚強科技研發臺灣首款 5G 毫米波超寬頻 (400MHz) 陣列天線模組 (Antenna-in-Module)，泰雅科技結合凌華科技、佐臻、伸波通訊等聯手展出全球第一套異質 5G 專網及智慧管理平台。

另外，工研院開發出臺灣首座符合 3GPP 標準的非地面網路 (NTN) 衛星通訊基地台等多項技術領先的科技率先亮相，信曜科技、友訊科技、四零四科技、台林電通、新漢、鈺登科技、緯穎科技、中華電信等企業也以 Open RAN、AI、邊緣運算科技產品共同參展。