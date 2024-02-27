〈MWC通訊大會〉經濟部產發署再組臺灣館 中華電、緯穎等16家超級戰隊搶進5G
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-27 11:56
經濟部產業發展署今年在 2024 世界行動通訊大會 (MWC) 再次籌組臺灣館，以「博得跨域商機」為主題，帶領 16 家我國優質廠商展現 5G 垂直整合供應戰力陣容，包含中華電 (2412-TW)、緯穎(6669-TW)、明泰(3380-TW)、倚強科(3219-TW)、凌華(6166-TW)、佐臻(4980-TW) 等均展示最新研發技術。
經濟部產業發展署籌組的臺灣館，集結各類 ICT 產業鏈廠商聯合展出，從基地台、核心網路、傳輸網路、邊緣運算，以及支援產業自動化與垂直創新應用科技。
其中，優達科技研發全球技術領先的 800Gbps 核心網路傳輸路由器，明泰科技開發首個支援電信基站等級的 5G 開放網路 32T32R 主動式多天線設備、首款 5G 端到端專網解決方案，倚強科技研發臺灣首款 5G 毫米波超寬頻 (400MHz) 陣列天線模組 (Antenna-in-Module)，泰雅科技結合凌華科技、佐臻、伸波通訊等聯手展出全球第一套異質 5G 專網及智慧管理平台。
另外，工研院開發出臺灣首座符合 3GPP 標準的非地面網路 (NTN) 衛星通訊基地台等多項技術領先的科技率先亮相，信曜科技、友訊科技、四零四科技、台林電通、新漢、鈺登科技、緯穎科技、中華電信等企業也以 Open RAN、AI、邊緣運算科技產品共同參展。
經濟部產業發展署表示，多年來藉由成立亞洲首座 TIP(Telecom Infra Project) 社群實驗 (TIP Community Lab)，已從培植產業在臺灣本地驗測，催生出越來越多符合國際互通能力的 5G 開放網路 (Open RAN) 系統產品，躍上國際舞台。
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