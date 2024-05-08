新穎生醫布局東南亞傳捷報 DNlite-IVD103獲越南核准上市

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-08 10:25

新穎生醫表示，目前定期追蹤糖尿病腎病變的方法是檢測尿液中的白蛋白 (UACR：尿液微量白蛋白 / 肌酸酐比值)，透過「正常→微量白蛋白尿→腎病變」等的階段性進程做評估診斷。但近年的國內外研究發現，有約一半的患者並沒有遵循此一傳統白蛋白持續上升的傳統模式，常錯失治療時機，造成腎臟不可逆的傷害。

根據統計，洗腎病患約有 5 成是由糖尿病腎病變引起。有鑑於現行檢測存有龐大未滿足的醫療需求，國際醫界持續呼籲利用生物標記檢測來改善現行的照護模式，並開始關注重新編製全球臨床照護與治療指引的必要性。

DNlite-IVD103 是全球第一個應用於預防糖尿病腎病變快速惡化的 ELISA 檢測試劑，並已取得歐盟多國、臺灣、馬來西亞、泰國、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等地區的上市許可，如今再獲得越南的核准上市，代表 DNlite-IVD103 已受到國際醫界的認可並陸續導入採用。