〈焦點股〉士電大股東國賓Q1獲利暴增近700% 漲停鎖住

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-08 09:57

士電 (1503-TW) 大股東國賓 (2704-TW) 公布第一季稅後純益達 15.76 億元，年增率 693%，創單季獲利新高紀錄，每股純益 (EPS) 衝上 4.29 元，反映金融評價利益，今 (8) 日早盤衝漲停價 76.6 元鎖住。

國賓第一季合併營收 3.52 億元，年減 8.65%，營業毛利 1.09 億元，營業利益 2361 萬元，不過，稅後純益暴衝至 15.75 億元，市場推測應是金融評價利益的業外貢獻。

同時，以國賓資本額 36.69 億元計算，每股淨值衝上 101.67 元。

國賓是士電的大股東，持股比例達 11.48%，據國賓於 2022 年 10 月 24 日最近一次取得士電股票的公告，當時購入 7000 張，取得成本為 57.6 元；截至目前，國賓共持有士電約 5.9 萬張。

除了搭上重電股今年以來的飆漲氣勢，國賓旗下北高二大據點正進行改建中，都更價值也受到市場期待，其中，原台北國賓飯店改建的 2 棟豪宅「國賓皇琚」平均單價為每坪 195.9 萬元，平均 1 戶交易總價 2.37 億元。