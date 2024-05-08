台郡營運走出低潮期 4月營收創6個月新高年增8%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-08 08:48

蘋果軟板供應鏈台郡 (6269-TW) 營運走出低潮期，最新公布 2024 年 4 月營收 28.83 億元，創 6 個月來新高，月增 19.24%，年增 8.09%，也是 11 個月來台郡單月營收首度轉爲正年成長，台郡估第二季產值將較首季 67.88 億元有個位數百分點的成長。

台郡 2024 年 1-4 月營收 96.71 億元，年減 10.14%。

今 (29) 日公布最新自結財報，2024 年第一季因出貨產品季降價及稼動率下滑因素影響之下，本業與 2023 年同期相同屬於虧損，在業外收益挹注之下，單季稅後純益 1776 萬元，季減 97.18%，年減 82.36%，每股純益爲 0.06 元。台郡估第二季產值將有個位數百分點的成長。

台郡 2024 年第一 季自結營收 67.88 億元，毛利率爲 8.85%，季減 7.13 個百分點，年減 0.76 個百分點，營業虧損 1.89 億元，在匯兌收益 7400 萬元及利息收入 6000 萬元挹注下，2024 年第一季單季稅後純益 1776 萬元，季減 97.18%，年減 82.36%，每股純益爲 0.06 元

台郡在 2024 年第一季通訊產品占營收比重為 54%，電腦產品占比為 34%，消費產品佔比 12%。近期市場則傳出 台郡在 AI 伺服器相關傳輸業務獲龍頭晶片廠商青睞，也造成股價走高，近一周獲三大法人買超 6249 張。

台郡董事長鄭明智先前在法說會表示，晶片解決 AI 上的運算問題，台郡解決晶片與晶片間的高速傳輸問題，台郡的願景是成為全球軟板傳輸技術及模組解決方案的領航者，研發及創新是保有競爭力的成長引擎。