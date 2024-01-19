宏觀董事會改選 董事長由台郡董事鄭揚出任

射頻 IC 業者宏觀 (6568-TW) 今 (19) 日舉辦股東臨時會全面改選董事，並在後續召開臨時董事會中，全體董事一致推舉台郡 (6269-TW) 董事鄭揚 (CHENG DAVID) 出任董事長，也兼任策略長一職。

宏觀此次一共選出 9 席董事，包括 6 席董事與 3 席獨董，其中，台郡推派的 5 席董事分別為台郡董事長鄭明智、台郡董事鄭揚，台郡董事林珮如、宏觀前執行長孫德風以及 Moffatt, Robert Alexander；前董事長暨創辦人林坤禧也續任宏觀董事，並卸下董事長與策略長一職，轉任榮譽董事長。

另外，宏觀也公告共同總經理異動，由特崴光波導股份有限公司副總陳俊傑擔任共同總經理，據了解，原共同總經理李永健未來將退休，李耿民則續任，維持共同總經理制度。

宏觀表示，新董事會成員目標一致，各具備豐富專業背景，並認為新任董事長鄭揚加入後，將進一步強化公司的技術領導地位，擴展核心業務，為股東創造長期價值。

鄭揚指出，宏觀是家擁有卓越科技實力和創新技術的公司，更重要的是團隊充滿熱情與創意，在接受新任董事長一職時，已迫不及待將與團隊攜手，共同運用領先技術優勢，為市場提供高效節能的晶片模組解決方案，在宏觀與台郡建立分工又合作的努力下，能帶給使用者有不同的體驗。

展望後市，宏觀可望攜手台郡，開啟雙方業務合作，並持續專注電視 Tuner 與衛星、IoT+ASIC、光纖與感測三大產品線，利用宏觀技術滿足台郡客戶需求，對台郡來說等同具備技術支持，對宏觀來說也有出海口，為雙贏策略，且今年隨著景氣回溫，宏觀今年三大產品線都會成長，整體營運優於去年。