〈台郡法說〉軟板業仍在殺價競爭 估Q1產值將較去年同期下滑10-20%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-15 18:24

蘋果供應鏈台郡 (6269-TW) 今 (15) 日召開法人說明會，在軟板業仍必須面對消費性電子產品去化不佳及產能過剩的窘況之下，台郡預期，2024 年第一季產值將較 2023 年第一季年減 10-20%。2024 年面對產業衰退疑慮將進入調整期，會專注在 AI 等高頻傳輸上。

台郡財務長熊雅士指出，自後疫情時代開始，即 2023 年下半年開始，得面對終端消費不佳、軟板產能過剩、同業降價搶單、客戶要求降價等，過去價格季降價幅度約 3-5%，但 2023 年下半年開始季降幅度倍增。

台郡 2023 年第四季資本支出爲 3.67 億元，累計 2023 年全年資本支出為 22.94 億元。熊雅士表示，預估台郡 2023 年年資本支出 6 億元內，年度相比將大減少，將投資軟體人才及生產自動化，及且而針對東南亞等地區投資，台郡提到此為世界趨勢，有和幾個區域政府在談判費率優勢等等中，但接下來還會有合作案，會有產能可以分享，並不見得由台郡本身海外投資設廠。

台郡 2023 年第四季營收 84.98 億元，毛利率 16%，季減 2 個百分點，年減 0.1 個百分點，單季稅後純益 6.3 億元，季減 18.7%，年增 15.9%，單季每股純益 1.96 元。台郡 2023 年營收 327.29 億元，毛利率 14.8%，年減 2.2 個百分點，2023 年稅後純益 20.67 億元，年減 41.3%，每股純益 6.45 元。