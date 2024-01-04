台郡Q4營收爲今年高峰 全年營收327億元年減18%

蘋果供應鏈台郡 (6269-TW) 今 (4) 日公布最新營收，2023 年 12 月營收 24.92 億元，月減 5.43%，年 24.66%，2023 年第四季營收 84.98 億元億元爲全年最高峰，季增 6.06%，年減 23.6%，第四季營收符合先前公司預估將較第三季成長 5-15% 目標區。全年營收 327.29 億元，年減 18.32%

台郡 2023 年第三季資本支出爲 9.05 億元，累計 2023 年前三季資本支出為 19.27 億元。但台郡今天董事會通過新增的 2024 年資本支出預算僅 5.34 億元。台郡主管指出，台郡在前 4 年爲兩岸產能擴充已投入約 100 億元資本支出，在產能已經符合需求之下，因此今年資本支出預算也僅編列 5.34 億元。

台郡 2023 年全年營收 327.29 億元，年減 18.32%，年營收衰退幅度超越前次法說會提出 5-15% 的衰退幅度。但台郡預估第四季以穩定獲利爲重要目標。主要因客戶年度旗艦新機正式量產後，相關研發費用支出隨之下降，將有助提升獲利。

台郡第三季營收 80.12 億元，毛利率 18%，季增 2.3 個百分點，年減 4.3 個百分點，單季稅後純益 7.75 億元，季增 38.4%，年減 59.3%，單季每股純益 2.42 元。台郡 2023 年前三季營收 242.31 億元，毛利率 14.4%，年減 3 個百分點，稅後純益爲 14.36 億元，年減 51.8%，每股純益爲 4.49 元。