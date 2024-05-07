券商新業務+1 可承作員工或原股東認股借貸 拚Q4上路

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-07 20:36

為擴大證券商業務範圍，金管會研議修正證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法部分條文，開放證券商辦理具有發行人員工或原股東身分的客戶，認購發行人初次上市、上櫃現金發行新股，或已上市、上櫃公司現金增資發行新股為擔保的借貸款項，也就是「認股借貸」，融通期限最長為 30 天，利息落在 2-6%，預計 8 月完成預告，會盡快在第四季、年底前上路。

證期局副局長高晶萍說明，證券商經營證券業務借貸款項業者共有 22 家申請，分別為宏遠、大展、第一金、統一、盈溢、元富、中國信託、新百王、大昌、福邦、兆豐、致和、國票、新光、玉山、國泰、群益金鼎、凱基、華南永昌、富邦、元大、永豐金。

高晶萍表示，現在只是在原申請項目中新增開放承作認股借貸這一項，公會會員之前在提出這項意見時表示，以往承銷 IPO、SPO 之際，若員工或原股東認購有資金需求，通常會向銀行借貸，因此，券商希望能開放這項業務讓他們來承作，增加一些利息收入。

至於是否設置貸款成數上限，高晶萍說明，此辦法會先預告，屆時再由證交所設定多少限額，同時也要參酌公會意見，最後才會訂出詳細的規則，強調會有一定的貸款比率。

證期局官員說明認股借貸的流程，員工要將自備款匯到交割專戶內，券商必須先行完成撥款，並把有認股借貸的名冊傳給集保，集保才會撥到券商的擔保品專戶內，通常要 4-10 天撥券，與過往借貸方式較為不同，融通時間最長為 30 天，利率則參考現行約 2-6%，會由券商及借款人約定。

金管會表示，本次開放證券商辦理認股借貸業務，將有助於擴大證券商業務經營範圍，提供證券商客戶更多元化之產品與服務；滿足上市櫃公司員工及原股東認購公司現金發行新股之資金需求，以落實普惠金融政策；並可協助上市櫃公司籌資作業順利完成。

金管會預告「證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法」部分條文修正草案，修正重點如下：