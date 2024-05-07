營收速報 - 皇翔(2545)4月營收12.04億元年增率高達628.35％
鉅亨網新聞中心 2024-05-07 19:15
今年前4月累計營收為36.34億元，累計年增率628.35%。
最新價為61.6元，近5日股價上漲6.21%，相關建材營造上漲3.45%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2438 張
- 外資買賣超：+2485 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-47 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|1,203,741
|628.35%
|-41.17%
|2024/3
|2,046,142
|1806.83%
|2326.9%
|2024/2
|84,311
|-59.54%
|-71.87%
|2024/1
|299,720
|16.65%
|-66.32%
|2023/12
|889,937
|89.71%
|-41.86%
|2023/11
|1,530,716
|320.01%
|411.71%
皇翔(2545-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建住宅、商業大樓出租出售業務。有關建材之買賣及進出口業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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