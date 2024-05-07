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鉅亨速報

營收速報 - 皇翔(2545)4月營收12.04億元年增率高達628.35％

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 19:15

皇翔(2545-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣12.04億元，年增率628.35%，月增率-41.17%。

今年前4月累計營收為36.34億元，累計年增率628.35%。

最新價為61.6元，近5日股價上漲6.21%，相關建材營造上漲3.45%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2438 張
  • 外資買賣超：+2485 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-47 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 1,203,741 628.35% -41.17%
2024/3 2,046,142 1806.83% 2326.9%
2024/2 84,311 -59.54% -71.87%
2024/1 299,720 16.65% -66.32%
2023/12 889,937 89.71% -41.86%
2023/11 1,530,716 320.01% 411.71%

皇翔(2545-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建住宅、商業大樓出租出售業務。有關建材之買賣及進出口業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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