營收速報 - 百和(9938)4月營收12.34億元年增率高達50.04％
鉅亨網新聞中心 2024-05-07 18:15
今年前4月累計營收為47.89億元，累計年增率50.04%。
最新價為64.4元，近5日股價下跌-0.46%，相關其 他上漲1.81%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1090 張
- 外資買賣超：+457 張
- 投信買賣超：+1009 張
- 自營商買賣超：-376 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|1,233,993
|50.04%
|-11.4%
|2024/3
|1,392,844
|20.6%
|63.63%
|2024/2
|851,199
|-20.4%
|-35.07%
|2024/1
|1,311,008
|68.21%
|28.92%
|2023/12
|1,016,891
|21.21%
|-5.54%
|2023/11
|1,076,575
|4.4%
|1.74%
百和(9938-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為生產及銷售各式黏扣帶、各式織帶(鞋帶)、鬆緊帶。生產及銷售射出金勾及各種面料等產品。銷售委託營造廠商興建之住宅。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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