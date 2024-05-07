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鉅亨速報

營收速報 - 百和(9938)4月營收12.34億元年增率高達50.04％

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 18:15

百和(9938-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣12.34億元，年增率50.04%，月增率-11.4%。

今年前4月累計營收為47.89億元，累計年增率50.04%。

最新價為64.4元，近5日股價下跌-0.46%，相關其 他上漲1.81%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1090 張
  • 外資買賣超：+457 張
  • 投信買賣超：+1009 張
  • 自營商買賣超：-376 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 1,233,993 50.04% -11.4%
2024/3 1,392,844 20.6% 63.63%
2024/2 851,199 -20.4% -35.07%
2024/1 1,311,008 68.21% 28.92%
2023/12 1,016,891 21.21% -5.54%
2023/11 1,076,575 4.4% 1.74%

百和(9938-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為生產及銷售各式黏扣帶、各式織帶(鞋帶)、鬆緊帶。生產及銷售射出金勾及各種面料等產品。銷售委託營造廠商興建之住宅。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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