營收速報 - 太欣(5302)4月營收154.70萬元年增率高達98.84％
鉅亨網新聞中心 2024-05-07 16:15
今年前4月累計營收為483.40萬元，累計年增率98.84%。
最新價為10.35元，近5日股價下跌-0.48%，相關半導體類指數上漲0.69%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8 張
- 外資買賣超：+8 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|1,547
|98.84%
|38.12%
|2024/3
|1,120
|-27.7%
|64.71%
|2024/2
|680
|98.25%
|-54.27%
|2024/1
|1,487
|137.54%
|1043.85%
|2023/12
|130
|-91.33%
|-53.9%
|2023/11
|282
|-24.4%
|-69.28%
太欣(5302-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路研究發展.設計。積體電路製造。積體電路銷售。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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