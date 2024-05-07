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鉅亨速報

營收速報 - 太欣(5302)4月營收154.70萬元年增率高達98.84％

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 16:15

太欣(5302-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣154.70萬元，年增率98.84%，月增率38.12%。

今年前4月累計營收為483.40萬元，累計年增率98.84%。

最新價為10.35元，近5日股價下跌-0.48%，相關半導體類指數上漲0.69%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+8 張
  • 外資買賣超：+8 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 1,547 98.84% 38.12%
2024/3 1,120 -27.7% 64.71%
2024/2 680 98.25% -54.27%
2024/1 1,487 137.54% 1043.85%
2023/12 130 -91.33% -53.9%
2023/11 282 -24.4% -69.28%

太欣(5302-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路研究發展.設計。積體電路製造。積體電路銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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