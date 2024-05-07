上曜董事長張祐銘回饋母校 中山管院「上曜廳」正式啟用

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-07 18:44

國立中山大學管理學院於 5 月 6 日舉辦「上曜廳」揭牌啟用典禮，由管理學院葉淑娟院長、EMBA 林豪傑執行長與資管系兼任講師段逸君老師等，偕同上曜 (1316-TW) 集團張祐銘董事長一同舉行揭牌儀式。

國立中山大學管理學院近年來為提供更好的學習環境在各方校友的支持下逐步改善各個空間，從 EMBA 中心到管院的 CM2037(現為有志廳) 及 CM4112(現為厚德廳)，到本次舉辦揭牌儀式的「上曜廳」等，希望為管院的學生們提供更舒適的上課與交誼空間。

國立中山大學管理學院院長葉淑娟院長提及最多大學部及通識課程使用的 CM1037 從啟用至今已逾十數年未曾改建裝修，為讓管院的最具有發展潛力的這些大學部學生們能有更好的學習空間，促成了本次由國立中山大學管理學院 EMBA 第 13 屆校友張祐銘個人與上曜集團慷慨捐贈教室翻新經費 300 萬的改建計畫。

國立中山大學管理學院指出，張祐銘長為國立中山大學管理學院 2023 年傑出校友，是一位連續創業家，曾於六大產業領域進行創業，現任上曜集團董事長，轄下共有五間上市櫃公司，憑藉著敏銳的市場嗅覺、創新與創業的精神在競爭激烈的市場中開拓新商機，打造了具有差異化優勢的領導品牌。其表示一路以來創業的歷程都圍繞「以人為本」的核心理念，長期以來都與母校有很多的聯繫與互動，也很高興有機會能為學弟妹的教學環境升級付出一份心力。

國立中山大學管理學院指出，除了本次的揭牌儀式，張祐銘也在資管系段逸君老師的管理學演講課程中分享他的創業歷程及品牌經營哲學，段老師是張祐銘學長 EMBA-13 的同班同學，也特別為這位傑出又無私付出的同學感到驕傲。EMBA 林豪傑執行長也特別提醒在場的資管系一年級的學生們，張祐銘董事長總是有滿滿的創意與創業家精神，當他是中山大學的大一新鮮人時就開始創業成立家教中心，他的經營管理心法一定不能錯過。