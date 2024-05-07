光聖、光環輪流噴出，「這兩檔」要接棒演出!!

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 19:00

週二台股收盤漲 130 點收 20653，再創 19291 反彈以來新高水準，離 20883 僅差 230 點，同時間美股四大指數連兩天大漲 ，同步翻到季線之上，至此美股走勢同步翻多，也將對台股有助攻效果，看來 520 之前，台股有機會挑戰 20883 新天價。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，樂觀之際，這邊有兩點要注意，一是五月是繳稅月，市場動能多少會受到影響，中低價的中小型股會相對活潑。二是因為 ETF 買盤而大漲的傳產股，尤其是近期漲到歷史新高的營建股，今日出現過熱反轉訊號，不少營建股跌超過 5%。

鄭瑞宗上週五才提醒大家，(2548-TW)華固這波自 95 元起漲一路漲到 182.5 近乎翻倍，但過去十幾年少有股價超過百元的時候，這次因 ETF 買盤短短兩個月就漲到快 200，殖利率也因此腰斬，ETF 不可能無止盡一直買下去，加上每季 ETF 都會調整一次持股，等買盤告一段落或被換掉成分股，只怕營建股又要打回原形，所以鄭瑞宗說別太追高，一套就會套很久。而政策作多的重電股 (1519-TW) 華城、(1503-TW)士電、(1513-TW)中興電、(2371-TW)大同等指標股也一個月沒再創新高，會不會 520 之後就換主流，資金重回科技股，鄭瑞宗認為機會很大，都是五月大家要注意的重點。

週二美股中 AI 相關股表現都很棒，NV+3.77%、AMD+3.44%、美超微 + 6.09%、ARM+5.19%、美光 + 4.73%，另外有一檔大家比較陌生的 VERTIV+4.57% 股價創 97.28 美元歷史新高，其中美光受惠 HBM 今年產能都賣光了，股價強勢大漲，VERTIV 則是水冷散熱解決方案供應商，從上述美股表現可知，AI 中的 GPU、AI 伺服器、HBM 記憶體、IP、水冷等區塊都還是相當強勢。

水冷的部分，奇鋐 1QEPS 有機會略高於雙鴻，股價卻落後 156 元，仍具備比價空間。高力自 442.5 拉回到 400.5 約 10%，400 以下是可逢低承接的區間，美超微訂單將於 3Q 放量，投信持股比例只有奇鋐、雙鴻的一半，有很大加碼的空間。廣運水冷散熱將於 3Q 出貨，今年這塊估計要貢獻 30E 營收，去年營收 55E，水冷貢獻度會很大，EPS 上看 8 元，股價這波不算有表現，是相對安全低估的水冷散熱股。

AI 伺服器的部分，GB200 鴻海、廣達會最先出貨，故近期股價領先走高，兩家 EPS 差不多水準，鴻海卻落後快 100 元，股價空間自然相對大上許多。另外市場有買盤押寶技嘉季報的 EPS 表現，單季可望超過 3 元，股價也因此大漲。

DRAM 的部分，十銓第四季已賺 2.83 元，第一季又賺 4.1 元，股價這波一路從 77 元飆上 114，並看好今年 DRAM 將逐季漲價，低價庫存會很補，但也不宜再追高。反倒是威剛 1Q 獲利有機會高於十銓，股價相對便宜還有空間。而美光大漲不只是 DRAM 好，更重要是 HBM 今年產能已經賣完，AI 需求仍是重點，而台廠沒有人可生產 HBM 記憶體，只有一家「低價 HBM 飆股」，是唯一代理三星 HBM 的公司，今年預計要賺超過 3 元，股價僅 30 幾元，五月股價有表現的機會。

CPO 的部分，這波最強勢 (6442-TW) 光聖，股價一口氣漲到 176 新天價，3 月 EPS 高達 0.76 元，難怪法人圈喊出 1Q 毛利率 50%，EPS 上看 1.5~1.7 元，這數字確實有機會達到，今年應該會是光通訊 EPS 與毛利率冠軍，若全年上看 10 元，股價可望續攻新高。

鄭瑞宗強調，訊芯看好六月營收放量，一動能來自於併購美商大陸廠的貢獻，第二是博通的 CPO 訂單開始出貨，三月 EPS-0.54 元估計是最後利空，逢低可留意買點。上詮市場則傳董監改選，台積電會進董事會，這部分無法証實，新聞倒是有中美晶那邊有派人要進入董事會，但鄭瑞宗認為台積電若也進去是合理的，因為現在就是台積電要全力發展 CPO 技術的關鍵時刻，上詮重要性最高，5/30 的董監改選應該精彩可期。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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