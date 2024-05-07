〈環球晶法說〉Q2營收估小增 記憶體需求高預期 驅動下半年成長

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-07 18:59

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (7) 日召開法說會，董事長徐秀蘭表示，第二季營收會優於上季，且記憶體需求高於預期，將是下半年成長的一大驅動力，看好下半年營收會優於上半年，全年營收目標仍是持平去年新高水準。

徐秀蘭指出，今年第一季將是此次半導體景氣修正週期的最低點，第二季會稍微比首季好一點，唯一不確定的因素為地震，主要因台灣已經歷 1300 多次的餘震，昨日又經歷芮氏規模 5.9 的餘震，由於晶碇生長會受餘震干擾，生產會延後一兩天甚至多一點。

不過，環球晶現階段生產皆一切正常，4 月 3 日地震造成的影響已得到控制，遞延的出貨會在 5、6 月陸續補上，對公司營收影響非常小，可望透過後續努力彌補當初的產能損失。

針對長約 (LTA)，徐秀蘭補充，環球晶現階段客戶預付貨款金額約 350.3 億元，較上季減少，主要是持續履行 LTA 供貨給客戶，也強調會盡力與客戶一起度過庫存調整階段，但不對價格進行協商，因為這是一開始就已談定的，會盡力提供彈性給予客戶。