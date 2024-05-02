〈台達電法說〉邀環球晶徐秀蘭出任獨董 海英俊：借重半導體、併購經驗

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-02 21:06

台達電 (2308-TW) 將於 5 月 30 日召開股東會，全面改選董事，中美晶 (5483-TW) 及環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭入列獨董名單，對此，台達電董事長海英俊表示，將借重他在半導體材料、營運併購的經驗，協助台達電。

海英俊表示，此次獨董名單變更，主要是李吉仁已經擔任三屆獨董了，因此邀請徐秀蘭加入台達電董事會。他指出，徐秀蘭是個非常用心跟努力的經理人，在公司運營相當熟悉。

海英俊舉例，在聊到電價的時候，由於中美晶跟環球晶在其他國家也做了併購，但徐秀蘭對每個國家的電價都瞭若指掌，希望未來在營運，尤其在併購這塊經驗，能給台達電幫助。

另外，徐秀蘭本身在半導體材料領域的資歷，也為台達電布局第三代半導體、車用增添利基；台達電 2022 年宣布成立碇基半導體，揮軍第三代半導體領域，期望藉由掌握上游端設計，提供關鍵半導體零組件。