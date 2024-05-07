〈玉山金法說〉Q1海外據點貢獻銀行獲利35% 申設熊本出張所服務台積電

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-07 16:04

玉山金 (2884-TW) 今 (7) 日召開法人說明會，由於近年海外經營有成，今 (2024) 年第一季海外分、子行獲利成長 10.2%，合計貢獻銀行純益 34.8%，顯示獲利能力及風險管理良好。

玉山銀行考量加拿大為全球前十大經濟體，金融市場成熟穩定，雙邊貿易快速成長，規劃於加拿大設立多倫多分行，以提升該行國際金融服務能力，日前已經獲得金管會核准。

玉山綜合績效再獲國際媒體最高肯定，國際知名的全球金融《Global Finance》評選玉山為 2024 年「台灣最佳銀行」，肯定獲利快速成長、完善海外布局，已經成為亞太地區相當具競爭力的區域銀行；連續四度榮獲財經雜誌富比士《Forbes》「全球最佳銀行」台灣銀行業第 1 名，在調查中獲得最多受訪者推薦，是顧客心目中最信任的銀行。