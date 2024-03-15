響應基層扎根計畫 公勝保經贊助高雄市全國青少年高爾夫積分巡迴賽

公勝保經表示，除提供最專業與暖心的保險服務，也落實「不只保險，我們分享愛」的公益理念。此次以實際行動力挺高雄市體育總會，期盼以積分巡迴賽的方式，讓台灣更多青少年選手免於舟車勞頓及擔負高額的參賽費用，就能獲得開卡機會並累積積分，期待選手都能獲得好佳績，並透過支持世界業餘積分賽事舉辦的方式，讓選手在臺灣比賽就能與國際接軌。