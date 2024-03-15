響應基層扎根計畫 公勝保經贊助高雄市全國青少年高爾夫積分巡迴賽
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-15 10:54
公勝保險經紀人公司（602-TW）贊助 30 萬元支持與推動全國青少年高爾夫積分巡迴賽，響應高爾夫基層扎根計畫，並與高雄市政府運動發展局、各大企業共同贊助舉辦 WAGR® 積分賽事。
「高雄市全國青少年高爾夫積分巡迴賽站」，目前已成功申請加入世界業餘積分 The World Amateur Golf Ranking® / WAGR® 賽事行程及 Junior Golf Scoreboard / JGS 共兩項積分認證，成為繼中華高協、台青盃、科技盃及未來之星後，第五個擁有世界業餘積分賽事，並為全國第一個城市舉辦 WAGR® 積分賽事。
公勝保經總經理蔡聖威表示，公勝保經成立超過 30 年，一直持續深耕體育發展，長期贊助台東體中棒球隊、東大附特法式滾球隊、漳和國中手球隊以及贊助貝比魯斯棒球協會等，支持與培育運動選手，期望台灣的體育運動與發展越茁壯。
公勝保經表示，除提供最專業與暖心的保險服務，也落實「不只保險，我們分享愛」的公益理念。此次以實際行動力挺高雄市體育總會，期盼以積分巡迴賽的方式，讓台灣更多青少年選手免於舟車勞頓及擔負高額的參賽費用，就能獲得開卡機會並累積積分，期待選手都能獲得好佳績，並透過支持世界業餘積分賽事舉辦的方式，讓選手在臺灣比賽就能與國際接軌。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇