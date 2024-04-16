公勝保經支持勵馨「Run for love」 創造友善收養環境幫孩子找個家

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-16 11:18

公勝保險經紀人 (6028-TW) 70 位業務夥伴化身愛心大使，日前參與勵馨基金會舉辦的「愛的接力賽 Run for love」活動，遊行響應勵馨基金會從事兒童收出養服務，讓更多民眾認識收出養家庭和創造友善的環境。

勵馨基金會投入收出養服務至今已達 20 年，台灣收養環境因文化及支持系統不足等多重問題，相較於社會福利制度較完善的歐美國家，特殊需求的孩子較難在台灣找到收養家庭，近年來有特殊需求的孩子越來越多，需要更多的照顧陪伴與醫療支持，並謹慎選擇最適合的收養家庭，目前平均每個孩子需要等待至少１年才能找到家。台灣每年約有 500 多個孩子，因現實的困難，無法在原來的家庭長大。

公勝保經支持與響應「愛的接力賽」親子遊行，捐贈 30 萬元予勵馨基金會，協助勵馨提供服務穩定孩子的身心發展、協助原生家庭做出養準備及輔導，並支持跟陪伴收養家庭等，以穩固孩子在收養家庭中好好成長。本次南區近 70 位業務夥伴也參與「愛的接力賽 Run for love」活動，關注收出養議題，幫助找家孩子築一個收養家庭。