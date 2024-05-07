〈碳費上路〉碳費卡卡！碳費費率審議會下次再議減量及衝擊評估 520前難拍板

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-07 19:30

環境部今 (7) 日上午召開第 3 次碳費費率審議會，會中參考日韓及新加坡等國家的碳定價及針對 3 項子法討論，決議由氣候變遷署於下次審議會提供一般費率及優惠費率的減量及衝擊評估試算，將產業、總體經濟及 CPI 等納入考量，因準備相關資料需要時間，應不會在 520 前召開第四次碳費費率審議會，碳費費率亦無法拍板定案。

第 3 次碳費費率審議會由召集人施文真次長主持，今日會議共有 17 位委員出席。環境部依據前次會議決議，先就日本、韓國及新加坡等鄰近國家碳定價作法，與環境部 4 月底所預告碳費徵收三項配套子法草案進行報告。

經在場委員充分討論，決議請氣候變遷署於下次會議時，就一般費率及優惠費率之減量及衝擊評估試算，包括產業、總體經濟及 CPI 等，以供委員審議參考。另為使各界能充分瞭解審議過程，相關會議資訊包括會議議程、資料及會議紀錄，都將公開於氣候變遷署網站。

環境部表示，本次審議會委員對於我國碳費徵收的配套機制討論相當熱烈，也提出多項建議，包含：產業投資減碳是否可搭配相關租稅優惠、指定目標設計應考量行業別的差異及技術可行性、自主減量計畫需有範本供事業參考、如何評估過渡調整機制下的減量成效及未來是否有碳邊境調整機制的規劃等，另有委員建議未來碳費收入也可用於綠色融資或減碳技術研發等用途。

環境部補充，依據氣候變遷因應法授權，碳費徵收對象必須提出自主減量計畫，才能適用優惠費率，將可確保實質減碳成效。環境部對於後續自主減量計畫的審核，將有完整的控管機制，以確保國家減碳目標之達成。