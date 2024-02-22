全球第五！期交所店頭集中結算業務獲美國CFTC核發永久註冊豁免

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-22 10:40

臺灣期貨交易所 (期交所) 於 113 年 2 月 14 日取得美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 核發豁免註冊為美國結算機構 (Exempt DCO)，期交所今日取得之 Exempt DCO 係屬永久性認可，並成為全球第 5 個獲得 Exempt DCO 的機構。

期交所說明，早於 111 年 9 月 15 日已取得 CFTC 核發店頭衍生性金融商品集中結算之一年期暫時性監管豁免，112 年 9 月 13 日再次獲得延展，在暫時性的監管豁免規範下，美系金融機構即可透過期交所進行店頭衍生性商品集中結算；本次取得之 Exempt DCO 為永久性認可，可降低美系金融業者面對法令遵循的不確定性、確立其持續參與我國店頭集中結算的管道，同時也讓期交所成為全球第 5 個獲得 CFTC 核發 Exempt DCO 之結算機構。

期交所表示，自 111 年 7 月 25 日店頭集中結算業務開業至今，除美國 CFTC 核發之暫時性監管豁免與 Exempt DCO 資格外，也在 111 年 12 月 31 日取得歐洲證券及市場管理局 (ESMA) 認可為歐盟境外第 3 國集中結算機構 (TC-CCP)，並於 112 年 10 月 13 日由日本金融廳核可為新臺幣 IRS 合格結算機構，有效擴展我國店頭集中結算業務的發展範圍，增強競爭力和國際能見度。