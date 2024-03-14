期交所與邁阿密交易所將簽合作備忘錄 美AFM年會2026在臺舉辦

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-14 12:03

美國期貨業協會 (Futures Industry Association, FIA) 於美國佛州波卡雷登 (Boca Raton) 舉辦為期 3 日年會，臺灣期貨交易所由總經理周建隆率隊參加，金管會及期貨公會代表亦共同與會。期交所與全美第 4 大選擇權交易所邁阿密交易所 (MIAX) 將簽署雙邊合作暨資訊交換備忘錄 (MOU)，將於 2026 年上半年於臺灣舉辦 AFM 年會。

期交所表示，於 2024 年 2 月 28 至 3 月 1 日會議期間，除與全美第 4 大選擇權交易所邁阿密交易所達成共識將簽署 MOU，為未來人員交流、經驗分享，奠定合作基礎，並會晤期貨市場協會 (Association of Futures Markets, AFM) 主席，確認將於 2026 年上半年於臺灣舉辦 AFM 年會，亦與那斯達克交易所、芝加哥選擇權交易所 、美國期貨協會及富時羅素指數公司 等，就商品合作及行銷進行交流，成功拓展國際關係及國際合作。

FIA 年會向為國際期貨業年度盛事，全球主要金融主管機關、衍生性商品交易所、結算機構、期貨商、資訊廠商及新聞媒體均共襄盛舉，逾 30 國及千名代表與會，臺灣相關代表積極參與當前各項國際最熱門議題研討會，與國際交易所進行交流合作，推動國際合作成果豐碩。

本屆年會探討當前熱門議題，包括衍生性商品產業結構未來發展、選擇權交易成長與趨勢、金融市場與運動、金融科技革命、人工智慧與市場現代化等，同時與多家交易所及機構對談，面向涵蓋波動率指數 (VIX) 與永續商品開發，及交易系統雲端科技發展等。