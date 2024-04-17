〈ESG狂潮〉期交所揭露碳排資訊 獲企業減碳溫度計「成效卓越」認證

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-17 18:57

期交所參加「企業減碳溫度計」活動，其實際減碳表現與未來減碳目標深獲肯定，獲得 5 等級中的最高等級「成效卓越（升溫 1.6°C 以下）」之認證。且今年出版 2023 年企業永續報告書」揭露依據 ISO 14064-1 進行溫室氣體盤查之碳排數值，並將首次依循氣候相關揭露 (IFRS S2) 編製索引表。

「企業減碳溫度計」係天下雜誌與東海大學攜手開發之平台，參考聯合國政府間氣候變化專門委員會 (IPCC)2021 年發布的第六次評估報告 (AR6) 中，模擬未來地球各種可能的升溫情境，並採用「絕對全球溫度變化潛勢模型」，評估每家企業過去實際減碳與未來減碳目標，將在 2100 年將地球帶向幾度升溫℃，並據此將溫度等級分為「成效卓越」、「表現優秀」、「投入積極」、「進度落後」及「原地停留」共 5 等級。

期交所追隨永續潮流之步伐未曾停歇，為積極回應全球永續發展行動與國家淨零排放目標，期交所 2023(去) 年出版的「2022 年企業永續報告書」，即首次導入氣候相關財務揭露規範 (TCFD)，另規劃於今年 6 月預計出版之「2023 年企業永續報告書」揭露依據 ISO 14064-1 進行溫室氣體盤查之碳排數值，並將首次依循氣候相關揭露 (IFRS S2) 編製索引表。