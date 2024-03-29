期交所大專院校模擬交易賽4/1起報名 團隊獎金最高8萬
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-29 10:04
大學生站出來！期交所與財經媒體合作全新規劃初、複賽兩階段賽制，4 月 1 日起開放報名，歡迎大專院校師生踴躍報名參賽。初複賽每隊虛擬起始資金皆為新臺幣 200 萬元，競賽商品臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨，獎金最高 8 萬元，指導老師獎金最高 3 萬元，並有隨機抽獎 50 名送 7-ELEVEN 購物金 500 元。
期交所為使校園年輕人增進期貨專業知識，瞭解交易風險控管之重要性，自 110 年起開辦大專院校模擬交易競賽，去 (112) 年上下半年兩次活動各開放 300 隊報名，總共逾 2 千位學生組隊報名參賽，賽況激烈。
本活動參賽對象為國內大專院校在學學生，由老師指導推薦、學生組隊方式參賽，接受報名隊數上限為 300 隊，每所學校參賽上限為 25 隊。本次競賽模擬交易平台使用期交所新一代虛擬交易所，採即時行情模式，亦有保證金追繳及平倉機制。初複賽每隊虛擬起始資金皆為新臺幣 200 萬元，競賽商品為期交所 4 大主力商品：臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨。
本次比賽於 4 月 1 日至 5 月 5 日受理報名，5 月 13 日至 7 月 17 日展開初賽，8 月 5 日至 10 月 16 日進行複賽。初複賽皆須有交易四大類競賽商品，成交天數也需達各競賽期間交易日 1/2 以上，須繳交心得報告。為鼓勵採取穩健之交易策略及重視風險控管，最終成績將先從「夏普比率」取前 30 名，再依初複賽「總獲利金額」排序取前 20 名，團隊獎金 8 萬元～8 千元，指導老師獎金 3 萬元～3 千元。另鼓勵參賽同學積極參與交易，設有「好學獎」，活動結束後自符合資格之參賽隊伍隊員中隨機抽出 50 名，每名可獲 7-ELEVEN 購物金 500 元。
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