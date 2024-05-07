Q1全球平板電腦出貨恢復成長 蘋果穩居第一 小米年增逾9成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-07 16:36

研調機構 IDC 今 (7) 日指出，歷經 2 年多的衰退，今年第一季全球平板電腦出貨較去年同期小幅成長 0.5%，達 3080 萬台。蘋果 (AAPL-US) 今年第一季出貨量達 990 萬台仍穩居第一；小米出貨量年增最多，超過 9 成。

IDC 指出，市場上一次出現成長為 2021 年第二季，之後由於市場飽和，出貨量開始放緩。雖然總體經濟問題仍存在，但今年第一季隨著更新週期來臨，帶動出貨量出現反彈，儘管長期出貨量不太可能出現疫情期間的激增的情況，但隨隨著消費者尋求以生產力為導向的設備，轉為高階平板電腦，為平板電腦市場帶來希望。

蘋果去年表現較為低迷，主因為經濟不景氣，加上缺乏新機型的刺激，使得去年出貨表現年減 8.5%。不過蘋果今年第一季出貨仍以 990 萬台，穩居冠軍。IDC 指出，預期在第二季推出新機型前，蘋果將專注出清舊機型的庫存。

三星則位居第二，第一季出貨量為 670 萬台，年減 5.8%。IDC 表示，由於歐洲及亞太地區競爭品牌的促銷活動，加上缺乏新產品刺激，使得三星成長有限。不過三星目前正積極將 AI 導入新產品當中，進而改善用戶體驗，同時也專注高階產品以因應今年的換機潮。

華為今年第一季出貨量達 290 萬台，年增 43.6%，位居第三名。IDC 認為，華為受惠智慧型手機業務復甦，使得市占率較去年同期成長 2.8 個百分點。

聯想則排名第四，第一季出貨量為 210 萬台，年增 13.2%。IDC 指出，聯想在疫情期間，憑藉 Tab P 系列機型推動可拆卸產品組合的成長。不過平板電腦仍佔聯想出貨量的近 80%。