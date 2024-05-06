分析師：蘋果預計2026年底推出可折疊iPhone

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 21:50

據《9to5Mac》報導，蘋果一份最新的投資者報告顯示，該公司正在加速推進可折疊設備的開發。海通國際證券分析師 Jeff Pu 的報告稱，蘋果將於 2025 年底開始量產 20.3 吋可折疊設備，隨後於 2026 年底推出可折疊 iPhone。

Jeff Pu 表示，蘋果的可折疊設備系列將代表「蘋果的新陣容」，目標是「超高階市場」。據指出，可折疊 iPhone 將有兩種螢幕尺寸：7.9 吋和 8.3 吋。

先前，有「地標最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤曾表示，蘋果正在開發一款 20.3 吋可折疊 MacBook，目標是在 2027 年發表。

另外，螢幕供應鏈諮詢公司 DSCC 執行長 Ross Young 指出，蘋果正在開發一款 20 吋的可折疊混合設備，將於 2026 年或 2027 年發表。彭博的 Mark Gurman 也表示，蘋果正在「探索一款雙螢幕、可折疊 MacBook/iPad 混合體」。