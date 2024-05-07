【量大強漲股整理】台股沿五日線上攻，電力股回神，散熱有機會成為主流接棒，潛力股鎖定誰?

鉅亨研報 2024-05-07 16:17

加權指數，今日開高震盪，終場上漲 130.22 點，收在 20653.53 點，成交量 4061 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 69.94 億，投信買超 46.3 億，自營商買超 4.1 億，三大法人合計買超 120.34 億，其中，外資連 3 買，累計 455.19 億，投信連 17 買，累計 625.63 億。

權值股方面，(2330-TW)台積電，股價開高走高，終場上漲 14 元，收在 800 元，重返 800 元大關，企業日前在年度北美技術論壇公布最新製程 A16 技術，也就是 2 奈米製程的強化版，預計 2026 年量產，正式宣告半導體進入埃米（angstrom）時代，A16 製程除了在相同工作電壓下速度增快，還具有低功耗、晶片密度提升 1.1 倍等好處。外界預測 A16 首波客戶可能是 AI 晶片廠，未來包含高階智慧型手機都可能採用 A16 製程；(2317-TW)鴻海，股價開高震盪，終場上漲 2 元，收在 169.5 元，創下波段新高，董事長劉揚偉先前已預告，上半年就可看到和 (NVDA-US) 輝達，在 AI 工廠、AI 智慧製造、AI 智慧電動車等三大平台合作的進展，隨著 AI 應用持續擴大，也可望帶動 GB200 AI 伺服器出貨量逐步增長，營收即將迎來強勁成長動能；(2454-TW)聯發科，股價開高震盪，終場上漲 10 元，收在 1045 元，今日於深圳召開天璣開發者大會，邀當地生態系夥伴一同討論生成式 AI 帶來的變革與機會，並發表《生成式 AI 手機產業白皮書》，共同定義生成式 AI 手機，分享各領域的創新應用，同時也發表天璣 9300 + 旗艦 5G 生成式 AI 行動晶片，以卓越的全大核架構設計和生成式 AI 能力，搭配天璣 AI 開發套件，終端裝置旗艦體驗全面升級。

(NVDA-US) 輝達，新一代平台 Blackwell 的高階晶片多使用 CoWos 先進封裝技術，因整體需求快速成長，CoWos 先進封裝產能供不應求，(2330-TW) 台積電，總裁魏哲家在法說會上提到，CoWos 先進封裝產能持續吃緊，產能缺口已擴大委外至專業封測代工廠，CoWoS 今年底目標月產能上看 4.5 萬至 5 萬片，較去年同期成長翻倍以上，相關設備廠將持續受惠，(3131-TW) 弘塑，上漲 1.44%，(3583-TW) 辛耘，上漲 4.45%，(6187-TW) 萬潤，上漲 2.47%。

根據專業機構調查，2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，充分顯示電力議題已不僅僅是缺電問題，而是 AI 科技趨勢不可或缺的重要主題，台電陸續釋出大額訂單，重電族群今日股價回神，全面轉強，(1618-TW) 合機，股價亮燈漲停，身為業界少數可以做到 345kV 超高壓電纜的廠商，預估會成為台電計畫的主要受惠者，目前已成功獲得台電總訂單 42 億元，其中包括 345kV 超高壓電纜 25.34 億大訂單；(1609-TW) 大亞，上漲 5.48%，2023 年線纜業績 113 億元，年產量 3.1 萬噸，市占率達 13.2%，三項關鍵指標皆創集團紀錄，成長動能強勁；(1504-TW) 東元，上漲 1.06%，受惠於台電 10 年強韌電網計畫和台灣離岸風電政策，目前工程類在手訂單維持 250 億元高水位，未來將會逐步貢獻營收。(1603-TW) 華電，上漲 5.15%，身為台灣少數的超高壓電纜供應商，長期參與台電 161/345KV 線路機電工程，目前已陸續取得訂單，開始貢獻營收，(1519-TW) 華城，身為台灣極少數能供應大型變壓器的廠商，不僅台電訂單穩定成長，外銷美國變壓器訂單更是快速成長，旗下華城電能，全台充電樁市佔率已經高達 15%，也陸續參加許多充電樁標案並且順利得標，成長動能可期。

液冷散熱散熱雙雄，(3324-TW) 雙鴻大漲 + 3.75%，收在 830 元大關，最新公布四月營收有不錯表現，4 月營收 12.16 億、年增 41.09%，(3017-TW) 奇鋐收盤再創新高，來到 674 元大關，即將墊高支撐向上，(2486-TW) 一詮，昨日強勢亮燈漲停後，今天早盤大漲 + 9% 再創新高，來到 90 元整數大關，昨日宣布自結 4 月營收為新台幣 4.47 億元，月增 7.99%、年增 13.75%，累計今年前 4 月營收為新台幣 16.2 億，和去年同期相比增加 7.9%，去年公開發表「相變化水冷散熱技術」，開發千瓦級高強度的散熱元件，直接貼附在高效能運算晶片表面，藉由晶片內的水量蒸發與冷凝，可達到快速傳熱與大量移除熱量效果，此項技術不僅是全球首創，最高千瓦散熱水準，更是超越目前散熱技術一倍以上，目前已順利取得輝達 B100 均熱片訂單，近期也傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，預計今年營收將迎來成長動能。

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