【量大強漲股整理】台股沿五日線上攻，電力股回神，散熱有機會成為主流接棒，潛力股鎖定誰?
鉅亨研報 2024-05-07 16:17
加權指數，今日開高震盪，終場上漲 130.22 點，收在 20653.53 點，成交量 4061 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 69.94 億，投信買超 46.3 億，自營商買超 4.1 億，三大法人合計買超 120.34 億，其中，外資連 3 買，累計 455.19 億，投信連 17 買，累計 625.63 億。
美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.46%，標普 500 指數上漲 1.03%，納指上漲 1.19%，費半上漲 2.21%；今年對貨幣政策有投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 周一表示，目前的利率水準應足以讓經濟降溫，使通膨回到央行的 2% 目標，與此同時，紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 認為今年會降息，且目前貨幣政策正處於非常有利的位置，市場預估，聯準會最有可能開始降息的月份已從 11 月提前至 9 月；(MU-US)美光，上漲 4.73%，受惠於記憶體價格上漲，營收即將大幅成長；台股方面，加權指數，今天開高震盪，盤中上漲逾 160 點，但賣壓湧現下，一度翻黑，最後在 (2330-TW) 台積電、(2317-TW)鴻海，共同撐盤下，指數由黑翻紅，終場上漲 130.22 點，收在 20653.53 點，沿著 5 日均線繼續上攻；台灣經濟部統計處指出，去年製造業研發費用 6,927 億元，創歷年新高，以電子零組件業研發費用 4,507 億元，占整體製造業 65.1% 居首，其中 (2330-TW) 台積電，投入 1,787 億元居冠，占整體製造業 25.8%，金額及占比續創歷年新高，顯示台灣企業為了因應 AI 時代來臨，正大幅提高 AI 相關研發費用，成長動能可期，強大基本面支撐下，台股將有望再創歷史新高。
權值股方面，(2330-TW)台積電，股價開高走高，終場上漲 14 元，收在 800 元，重返 800 元大關，企業日前在年度北美技術論壇公布最新製程 A16 技術，也就是 2 奈米製程的強化版，預計 2026 年量產，正式宣告半導體進入埃米（angstrom）時代，A16 製程除了在相同工作電壓下速度增快，還具有低功耗、晶片密度提升 1.1 倍等好處。外界預測 A16 首波客戶可能是 AI 晶片廠，未來包含高階智慧型手機都可能採用 A16 製程；(2317-TW)鴻海，股價開高震盪，終場上漲 2 元，收在 169.5 元，創下波段新高，董事長劉揚偉先前已預告，上半年就可看到和 (NVDA-US) 輝達，在 AI 工廠、AI 智慧製造、AI 智慧電動車等三大平台合作的進展，隨著 AI 應用持續擴大，也可望帶動 GB200 AI 伺服器出貨量逐步增長，營收即將迎來強勁成長動能；(2454-TW)聯發科，股價開高震盪，終場上漲 10 元，收在 1045 元，今日於深圳召開天璣開發者大會，邀當地生態系夥伴一同討論生成式 AI 帶來的變革與機會，並發表《生成式 AI 手機產業白皮書》，共同定義生成式 AI 手機，分享各領域的創新應用，同時也發表天璣 9300 + 旗艦 5G 生成式 AI 行動晶片，以卓越的全大核架構設計和生成式 AI 能力，搭配天璣 AI 開發套件，終端裝置旗艦體驗全面升級。
巴拿馬運河缺水跟紅海危機事件已經將今年上半年船舶增加的缺口吃掉，且亞洲 - 北美線長約談判，不管是簽約的數量或價格都相當樂觀，
目前紅海危機的風險區持續擴大，攻擊範圍愈來愈遠，迫使貨櫃輪必須繞道更遠，預計航運業第 2 季亞洲至歐洲的運能，將減少 15%~20%，航程拉長將會推升運價，又逢第 2 季南美穀物旺季，台股航運族群可望受惠，(2609-TW) 陽明，上漲 3.75%，(2615-TW) 萬海，上漲 2.01%，(2605-TW) 新興，上漲 2.95%，(2612-TW) 中航，上漲 2.09%。
(NVDA-US) 輝達，新一代平台 Blackwell 的高階晶片多使用 CoWos 先進封裝技術，因整體需求快速成長，CoWos 先進封裝產能供不應求，(2330-TW) 台積電，總裁魏哲家在法說會上提到，CoWos 先進封裝產能持續吃緊，產能缺口已擴大委外至專業封測代工廠，CoWoS 今年底目標月產能上看 4.5 萬至 5 萬片，較去年同期成長翻倍以上，相關設備廠將持續受惠，(3131-TW) 弘塑，上漲 1.44%，(3583-TW) 辛耘，上漲 4.45%，(6187-TW) 萬潤，上漲 2.47%。
根據專業機構調查，2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，充分顯示電力議題已不僅僅是缺電問題，而是 AI 科技趨勢不可或缺的重要主題，台電陸續釋出大額訂單，重電族群今日股價回神，全面轉強，(1618-TW) 合機，股價亮燈漲停，身為業界少數可以做到 345kV 超高壓電纜的廠商，預估會成為台電計畫的主要受惠者，目前已成功獲得台電總訂單 42 億元，其中包括 345kV 超高壓電纜 25.34 億大訂單；(1609-TW) 大亞，上漲 5.48%，2023 年線纜業績 113 億元，年產量 3.1 萬噸，市占率達 13.2%，三項關鍵指標皆創集團紀錄，成長動能強勁；(1504-TW) 東元，上漲 1.06%，受惠於台電 10 年強韌電網計畫和台灣離岸風電政策，目前工程類在手訂單維持 250 億元高水位，未來將會逐步貢獻營收。(1603-TW) 華電，上漲 5.15%，身為台灣少數的超高壓電纜供應商，長期參與台電 161/345KV 線路機電工程，目前已陸續取得訂單，開始貢獻營收，(1519-TW) 華城，身為台灣極少數能供應大型變壓器的廠商，不僅台電訂單穩定成長，外銷美國變壓器訂單更是快速成長，旗下華城電能，全台充電樁市佔率已經高達 15%，也陸續參加許多充電樁標案並且順利得標，成長動能可期。
液冷散熱散熱雙雄，(3324-TW) 雙鴻大漲 + 3.75%，收在 830 元大關，最新公布四月營收有不錯表現，4 月營收 12.16 億、年增 41.09%，(3017-TW) 奇鋐收盤再創新高，來到 674 元大關，即將墊高支撐向上，(2486-TW) 一詮，昨日強勢亮燈漲停後，今天早盤大漲 + 9% 再創新高，來到 90 元整數大關，昨日宣布自結 4 月營收為新台幣 4.47 億元，月增 7.99%、年增 13.75%，累計今年前 4 月營收為新台幣 16.2 億，和去年同期相比增加 7.9%，去年公開發表「相變化水冷散熱技術」，開發千瓦級高強度的散熱元件，直接貼附在高效能運算晶片表面，藉由晶片內的水量蒸發與冷凝，可達到快速傳熱與大量移除熱量效果，此項技術不僅是全球首創，最高千瓦散熱水準，更是超越目前散熱技術一倍以上，目前已順利取得輝達 B100 均熱片訂單，近期也傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，預計今年營收將迎來成長動能。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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