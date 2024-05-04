紐約Fed總裁：2%通膨目標至關重要

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-04 12:34

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周五 (3 日) 表示，聯準會 (Fed) 的 2% 通膨目標是實現物價穩定，也是確保經濟繁榮的關鍵。

威廉斯為 Fed 通膨目標辯護之際，部分人士呼籲 Fed 徹底改革其政策指引、制定以及溝通方式。

威廉斯在史丹佛大學胡佛研究所的貨幣政策論壇上表示：「理論和經驗也展示透明度和清晰溝通的重要性，包含設定明確的、數值化的長期通膨目標，並採取適當行動來實現目標。這些對於錨定通膨預期來說至關重要，有助於讓通膨保持在目標水平。」

過去兩年多來，Fed 持續打擊居高不下的通膨，自 2022 年 3 月以來，利率已從接近零的水平升至 5 個百分點以上。儘管自 2022 年中期達到高峰以來，物價壓力已有所緩解，但通膨仍高於 Fed 設立的 2% 目標。

Fed 官員計劃今年稍晚對央行的政策框架進行廣泛審查，部分批評人士也呼籲進行重大改革。