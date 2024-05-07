〈紐約匯市〉市場消化降息預期 DXY變動不大 日元回軟

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-07 06:45

由於上周出爐的就業數據和聯準會 (Fed) 官員的發言提振降息希望，美元指數周一 (6 日) 早盤走軟，尾盤走勢變動不大。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.06%，報 105.09。

上周五的非農數據顯示，美國 4 月新增就業人數創下 10 月以來最小，緩解投資人對於 Fed 不得不在更長一段時間內維持高利率的擔憂。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三 (1 日) 指出進一步升息的可能性不大，幾位央行官員也對此表示贊同。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 今日表示，央行最終將降息，但未給出具體時間，里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 也說，目前的利率水準足以讓經濟降溫，使通膨率回到央行的 2% 目標，但兩人一致認為，在降息之前必須先對通膨正在降溫更有信心。巴金是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的輪值投票委員。

除了周五 (10 日) 的密大消費者信心指數以外，美國本周沒有其他重大經濟數據要公布，但市場關注多位 Fed 官員發言，包含 Fed 理事庫克 (Lisa Cook) 和鮑曼(Michelle Bowman)。

麥格理 (Macquarie) 全球外匯和利率策略師 Thierry Wizman 說：「只要數據保持有利，只要 Fed 官員們的發言不和鮑爾相抵觸，美元就會保持疲軟，但我有一種感覺，部分官員會提出反駁。」

Wizman 表示，當前的勞動力市場顯然比一年前還要寬鬆，但立場偏鷹的官員們可以輕鬆提出論據，為在更長時間內維持高利率提供理由。

歐元周一小漲 0.07% 至 1.0769 美元，略低於上周五觸及的三周高點。

部分正向的經濟數據為歐元帶來支持。歐元區 5 月 Sentix 投資人信心指數升至逾兩年高點，優於市場預期。與此同時，歐元區 4 月標普綜合採購經理人指數 (PMI) 獲上修至 11 個月高點。不過，歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家 Phillip Lane 和管理委員會成員 Gediminas Simkus 的鴿派言論限制了歐元漲幅，兩位均預期 ECB 將從 6 月開始降息。

繼上周創下 2022 年 12 月以來最佳單周表現後，日元周一貶 0.6%，至 153.86 日元兌 1 美元。

交易員預估，日本央行上周花費近 590 億美元來捍衛日元，但分析師認為，這樣的行動只能為日本爭取一些時間。

高盛 (Goldman Sachs) 策略師表示，雖然日本有能力展開更多干預行動，但總體環境仍對日元相當不利。巴克萊 (Barclays) 策略師則說，干預措施只能起到延緩美元走高的作用。

美日利差仍令日元承壓，導致現金流從日元轉向其他高收益資產。根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，市場目前預估 Fed 今年將降息近 50 個基點，9 月首次降息的機率為 65.7%。

英鎊小漲 0.08% 至 1.2563 美元。英國央行 (BoE) 將於周四 (9 日) 宣布最新利率決議，市場預估利率將維持在 5.25% 不變。

截至台灣時間周二 (7 日) 約 6:00 價格: