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鉅亨速報

營收速報 - 台燿(6274)4月營收18.22億元年增率高達51.54％

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 16:15

台燿(6274-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣18.22億元，年增率51.54%，月增率4.07%。

今年前4月累計營收為62.55億元，累計年增率51.54%。

最新價為181元，近5日股價上漲4.74%，相關電子零組件類指數上漲2.21%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1054 張
  • 外資買賣超：+143 張
  • 投信買賣超：-183 張
  • 自營商買賣超：+1094 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 1,822,102 51.54% 4.07%
2024/3 1,750,773 33.21% 47.64%
2024/2 1,185,857 -5.53% -20.77%
2024/1 1,496,705 38.18% 4.36%
2023/12 1,434,115 6.79% -8.92%
2023/11 1,574,501 6.89% 11.99%

台燿(6274-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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