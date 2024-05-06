營收速報 - 台燿(6274)4月營收18.22億元年增率高達51.54％
鉅亨網新聞中心 2024-05-06 16:15
今年前4月累計營收為62.55億元，累計年增率51.54%。
最新價為181元，近5日股價上漲4.74%，相關電子零組件類指數上漲2.21%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1054 張
- 外資買賣超：+143 張
- 投信買賣超：-183 張
- 自營商買賣超：+1094 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|1,822,102
|51.54%
|4.07%
|2024/3
|1,750,773
|33.21%
|47.64%
|2024/2
|1,185,857
|-5.53%
|-20.77%
|2024/1
|1,496,705
|38.18%
|4.36%
|2023/12
|1,434,115
|6.79%
|-8.92%
|2023/11
|1,574,501
|6.89%
|11.99%
台燿(6274-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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