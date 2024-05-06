營收速報 - 中裕(4147)4月營收5,723.10萬元年增率高達37.6％
鉅亨網新聞中心 2024-05-06 16:15
今年前4月累計營收為2.36億元，累計年增率37.6%。
最新價為88元，近5日股價上漲3.37%，相關生技醫療股價指數上漲1.45%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-190 張
- 外資買賣超：+554 張
- 投信買賣超：-780 張
- 自營商買賣超：+36 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|57,231
|37.6%
|-24.04%
|2024/3
|75,348
|232.43%
|26.09%
|2024/2
|59,756
|147.41%
|36.29%
|2024/1
|43,844
|75.74%
|-25.47%
|2023/12
|58,827
|-39.22%
|4.18%
|2023/11
|56,465
|-57.29%
|31.55%
中裕(4147-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥研發。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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