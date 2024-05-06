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鉅亨速報

營收速報 - 中裕(4147)4月營收5,723.10萬元年增率高達37.6％

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 16:15

中裕(4147-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣5,723.10萬元，年增率37.6%，月增率-24.04%。

今年前4月累計營收為2.36億元，累計年增率37.6%。

最新價為88元，近5日股價上漲3.37%，相關生技醫療股價指數上漲1.45%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-190 張
  • 外資買賣超：+554 張
  • 投信買賣超：-780 張
  • 自營商買賣超：+36 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 57,231 37.6% -24.04%
2024/3 75,348 232.43% 26.09%
2024/2 59,756 147.41% 36.29%
2024/1 43,844 75.74% -25.47%
2023/12 58,827 -39.22% 4.18%
2023/11 56,465 -57.29% 31.55%

中裕(4147-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥研發。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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