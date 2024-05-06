6月底前要除息且現金殖利率出色的個股有哪些?

鉅亨研報 2024-05-06 16:02

又到了 5-7 月份除息旺季，現金股利近幾年都是台北股市熱潮不退的選股方向，這篇文章分享 6 月底前要除息且現金殖利率超過 3.5% 的個股有哪些?

除息旺季 現金股利殖利率與填息天數成關注焦點

既然外在影響因素減緩，台股內部就有機會走自己的路，每逢 5-7 月份除息旺季，過往長期持有而累積大量股票的投資人，每年可以拿到數萬至數十萬元不等的股息收入，新加入市場的投資者也會因為誘人的現金股利投入股市，如何參與除息行情顯得格外重要，我們可以利用 XQ 全球贏家作個示範，挑選出至 6 月底即將要除息的個股，相關條件以及備註如下。

條件:

1. 除息日期在 2024 年 06 月 30 日之前

2. 現金股利殖利率大於 3.5%

備註:

1. 個股以除息日期由近至遠排序

2. 未完成填息以減號 (-) 標示

拿到股息收入是否就是穩賺不賠呢? 答案當然是否定的，除息是公司配發現金股利，等同於把錢從左手換到右手，也就是公司發放現金股利 1 元，在除息當日股價也會同步下修減除 1 元，你的總資產是沒有改變。

所以投資人把現金股利當作銀行定期存款利息其實並不恰當，因為錢放在銀行基本上沒有重大的風險，持有股票卻必然面臨股價上下起伏，因此『除息與填息』合在一起才能真正賺股利也賺價差。

填息的意思就是除息後價位必須回升超過除息前一天的收盤價，既然填息是一個值得關注的焦點，因此表中也列出所有個股 2023 年填息天數給投資朋友參考。