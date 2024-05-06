營收速報 - 南港(2101)4月營收7.50億元年增率高達27.22％
鉅亨網新聞中心 2024-05-06 17:15
今年前4月累計營收為27.24億元，累計年增率27.22%。
最新價為60.9元，近5日股價上漲2.02%，相關橡膠工業上漲1.9%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-13169 張
- 外資買賣超：-13389 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+220 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|750,273
|27.22%
|-2.93%
|2024/3
|772,953
|17.58%
|37.62%
|2024/2
|561,665
|-3.52%
|-12.1%
|2024/1
|638,949
|35.16%
|-1.04%
|2023/12
|645,645
|13.54%
|4.71%
|2023/11
|616,624
|34.94%
|-12.72%
南港(2101-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為輪胎生產。輪胎銷售。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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