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鉅亨速報

營收速報 - 南港(2101)4月營收7.50億元年增率高達27.22％

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 17:15

南港(2101-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣7.50億元，年增率27.22%，月增率-2.93%。

今年前4月累計營收為27.24億元，累計年增率27.22%。

最新價為60.9元，近5日股價上漲2.02%，相關橡膠工業上漲1.9%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-13169 張
  • 外資買賣超：-13389 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+220 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 750,273 27.22% -2.93%
2024/3 772,953 17.58% 37.62%
2024/2 561,665 -3.52% -12.1%
2024/1 638,949 35.16% -1.04%
2023/12 645,645 13.54% 4.71%
2023/11 616,624 34.94% -12.72%

南港(2101-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為輪胎生產。輪胎銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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