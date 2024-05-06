頻率元件廠晶技Q2營收復甦 4月營收9.94億元年增25.6%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-06 16:13

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今年可望迎來需求的復甦，晶技第一季可望成爲全年營運谷底，業績呈現逐步攀升走勢，晶技今 (6) 日公布最新營收，2024 年 4 月營收爲 9.94 億元，月增 4.44%，年增 25.6%，2024 年 1-4 月營收 37.48 億元，年增 21.31%。

晶技 2024 年第二季起的營運並以車用需求端的能見度最佳，目前的訂單能見直透下半年的 7 月，新建寧波車用元件專用廠機電工程預計本季完成。就整體營收來看。晶技 2024 年第二季營收與首季比較，公司內部估算應是持平或小增，不過，以目前來看，初估 4 月的營收還要較 3 月的 9.52 億元成長 2-3%，將明顯優於 2023 年同期的 7.92 億元。

晶技在 2024 年上半年在 PC 應用仍爲淡季，同時，在非蘋陣營手機應用出貨量能也不突出，唯獨車用產品 2024 年開始的需求鼎盛，由春節期間的加班供貨，到目前仍爲滿載。

同時，晶技目前對車用產品接單滿載中，寧波新增新生產線預計在第二季完成廠區機電全部工程。2024 年起晶技的車用產品出貨因新產能的開出及客戶需求的增加，在總體營收占比可望明顯向上拉升到 20%，也有助獲利能力因此向上大幅提高。