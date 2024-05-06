營收速報 - 華友聯(1436)4月營收4.11億元年增率高達1533.88％
鉅亨網新聞中心 2024-05-06 19:16
華友聯(1436-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣4.11億元，年增率1533.88%，月增率17095.73%。
今年前4月累計營收為4.31億元，累計年增率1533.88%。
最新價為164元，近5日股價上漲16.73%，相關建材營造上漲6.02%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-136 張
- 外資買賣超：-141 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+5 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|411,150
|1533.88%
|17095.73%
|2024/3
|2,391
|-87.14%
|-84.3%
|2024/2
|15,230
|428.45%
|518.35%
|2024/1
|2,463
|75.68%
|22.23%
|2023/12
|2,015
|-98.25%
|-99.57%
|2023/11
|468,669
|179.15%
|-45.53%
華友聯(1436-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。休閒活動場館業。餐館業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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