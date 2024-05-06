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鉅亨速報

營收速報 - 華友聯(1436)4月營收4.11億元年增率高達1533.88％

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 19:16

華友聯(1436-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣4.11億元，年增率1533.88%，月增率17095.73%。

今年前4月累計營收為4.31億元，累計年增率1533.88%。

最新價為164元，近5日股價上漲16.73%，相關建材營造上漲6.02%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-136 張
  • 外資買賣超：-141 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+5 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 411,150 1533.88% 17095.73%
2024/3 2,391 -87.14% -84.3%
2024/2 15,230 428.45% 518.35%
2024/1 2,463 75.68% 22.23%
2023/12 2,015 -98.25% -99.57%
2023/11 468,669 179.15% -45.53%

華友聯(1436-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。休閒活動場館業。餐館業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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