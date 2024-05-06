search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 博士旺(3555)4月營收240.40萬元年增率高達373.23％

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 16:15

博士旺(3555-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣240.40萬元，年增率373.23%，月增率-81.47%。

今年前4月累計營收為2,121.00萬元，累計年增率373.23%。

最新價為38.15元，近5日股價上漲15.28%，相關半導體類指數上漲2.52%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+8 張
  • 外資買賣超：+8 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 2,404 373.23% -81.47%
2024/3 12,972 1255.49% 507.87%
2024/2 2,134 25.68% -42.32%
2024/1 3,700 81.37% -89.74%
2023/12 36,058 989.04% 1513.33%
2023/11 2,235 52.25% -82.7%

博士旺(3555-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件之批發與零售。生技產品之銷售。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty