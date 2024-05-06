營收速報 - 博士旺(3555)4月營收240.40萬元年增率高達373.23％
鉅亨網新聞中心 2024-05-06 16:15
博士旺(3555-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣240.40萬元，年增率373.23%，月增率-81.47%。
今年前4月累計營收為2,121.00萬元，累計年增率373.23%。
最新價為38.15元，近5日股價上漲15.28%，相關半導體類指數上漲2.52%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8 張
- 外資買賣超：+8 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|2,404
|373.23%
|-81.47%
|2024/3
|12,972
|1255.49%
|507.87%
|2024/2
|2,134
|25.68%
|-42.32%
|2024/1
|3,700
|81.37%
|-89.74%
|2023/12
|36,058
|989.04%
|1513.33%
|2023/11
|2,235
|52.25%
|-82.7%
博士旺(3555-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件之批發與零售。生技產品之銷售。
最新相關新聞
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇