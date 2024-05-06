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鉅亨速報

營收速報 - 虹光(2380)4月營收2.02億元年增率高達51.66％

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 16:15

虹光(2380-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣2.02億元，年增率51.66%，月增率-30.94%。

今年前4月累計營收為10.06億元，累計年增率51.66%。

最新價為6.97元，近5日股價上漲0.87%，相關電腦週邊下跌-0.74%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-42 張
  • 外資買賣超：-42 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 202,430 51.66% -30.94%
2024/3 293,109 86.22% 62.01%
2024/2 180,925 46.99% -45.1%
2024/1 329,571 203.18% 52.02%
2023/12 216,800 22.6% -13.78%
2023/11 251,441 9.14% 12.28%

虹光(2380-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為數位辦公設備。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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