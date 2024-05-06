營收速報 - 虹光(2380)4月營收2.02億元年增率高達51.66％
鉅亨網新聞中心 2024-05-06 16:15
今年前4月累計營收為10.06億元，累計年增率51.66%。
最新價為6.97元，近5日股價上漲0.87%，相關電腦週邊下跌-0.74%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-42 張
- 外資買賣超：-42 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|202,430
|51.66%
|-30.94%
|2024/3
|293,109
|86.22%
|62.01%
|2024/2
|180,925
|46.99%
|-45.1%
|2024/1
|329,571
|203.18%
|52.02%
|2023/12
|216,800
|22.6%
|-13.78%
|2023/11
|251,441
|9.14%
|12.28%
虹光(2380-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為數位辦公設備。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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