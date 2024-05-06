search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 昆盈(2365)4月營收8,638.70萬元年增率高達32.17％

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 16:15

昆盈(2365-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣8,638.70萬元，年增率32.17%，月增率-1.44%。

今年前4月累計營收為3.10億元，累計年增率32.17%。

最新價為18.95元，近5日股價下跌-0.27%，相關電腦週邊下跌-0.74%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2529 張
  • 外資買賣超：-2513 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-16 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 86,387 32.17% -1.44%
2024/3 87,648 23.12% 60.43%
2024/2 54,634 4.32% -32.86%
2024/1 81,369 57.73% 20.21%
2023/12 67,688 4.41% -2.7%
2023/11 69,565 68.26% 16.22%

昆盈(2365-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦週邊設備之製造及買賣。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty