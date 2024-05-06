營收速報 - 昆盈(2365)4月營收8,638.70萬元年增率高達32.17％
鉅亨網新聞中心 2024-05-06 16:15
今年前4月累計營收為3.10億元，累計年增率32.17%。
最新價為18.95元，近5日股價下跌-0.27%，相關電腦週邊下跌-0.74%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2529 張
- 外資買賣超：-2513 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-16 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|86,387
|32.17%
|-1.44%
|2024/3
|87,648
|23.12%
|60.43%
|2024/2
|54,634
|4.32%
|-32.86%
|2024/1
|81,369
|57.73%
|20.21%
|2023/12
|67,688
|4.41%
|-2.7%
|2023/11
|69,565
|68.26%
|16.22%
昆盈(2365-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦週邊設備之製造及買賣。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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