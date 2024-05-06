search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 華通(2313)4月營收58.58億元年增率高達26.74％

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 16:15

華通(2313-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣58.58億元，年增率26.74%，月增率7.27%。

今年前4月累計營收為214.15億元，累計年增率26.74%。

最新價為77元，近5日股價上漲0.52%，相關零組件業上漲1.84%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3912 張
  • 外資買賣超：+4240 張
  • 投信買賣超：+937 張
  • 自營商買賣超：-1265 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 5,857,679 26.74% 7.27%
2024/3 5,460,743 19.07% 26.6%
2024/2 4,313,379 7.79% -25.41%
2024/1 5,782,714 17.81% -0.35%
2023/12 5,803,126 -1.67% -17.16%
2023/11 7,004,989 -1.42% -4.28%

華通(2313-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層印刷電路板。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty