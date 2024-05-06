營收速報 - 華通(2313)4月營收58.58億元年增率高達26.74％
鉅亨網新聞中心 2024-05-06 16:15
今年前4月累計營收為214.15億元，累計年增率26.74%。
最新價為77元，近5日股價上漲0.52%，相關零組件業上漲1.84%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3912 張
- 外資買賣超：+4240 張
- 投信買賣超：+937 張
- 自營商買賣超：-1265 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|5,857,679
|26.74%
|7.27%
|2024/3
|5,460,743
|19.07%
|26.6%
|2024/2
|4,313,379
|7.79%
|-25.41%
|2024/1
|5,782,714
|17.81%
|-0.35%
|2023/12
|5,803,126
|-1.67%
|-17.16%
|2023/11
|7,004,989
|-1.42%
|-4.28%
華通(2313-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層印刷電路板。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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