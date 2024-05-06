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鉅亨速報

營收速報 - 集盛(1455)4月營收8.17億元年增率高達37.48％

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 10:15

集盛(1455-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣8.17億元，年增率37.48%，月增率2.81%。

今年前4月累計營收為30.61億元，累計年增率37.48%。

最新價為14.55元，近5日股價下跌-5.65%，相關紡織纖維上漲0.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1292 張
  • 外資買賣超：+1132 張
  • 投信買賣超：+67 張
  • 自營商買賣超：+93 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 817,223 37.48% 2.81%
2024/3 794,897 1.49% 23.46%
2024/2 643,874 10.65% -20%
2024/1 804,846 83.86% 4%
2023/12 773,864 44.22% 4%
2023/11 744,091 20.88% -2%

集盛(1455-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種纖維絲、人造棉絲、尼龍絲之紡製、。織造、染整、印花、加工、買賣。石油化學工業纖維原料生產、銷售及進出口買賣。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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