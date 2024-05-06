營收速報 - 集盛(1455)4月營收8.17億元年增率高達37.48％
鉅亨網新聞中心 2024-05-06 10:15
今年前4月累計營收為30.61億元，累計年增率37.48%。
最新價為14.55元，近5日股價下跌-5.65%，相關紡織纖維上漲0.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1292 張
- 外資買賣超：+1132 張
- 投信買賣超：+67 張
- 自營商買賣超：+93 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|817,223
|37.48%
|2.81%
|2024/3
|794,897
|1.49%
|23.46%
|2024/2
|643,874
|10.65%
|-20%
|2024/1
|804,846
|83.86%
|4%
|2023/12
|773,864
|44.22%
|4%
|2023/11
|744,091
|20.88%
|-2%
集盛(1455-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種纖維絲、人造棉絲、尼龍絲之紡製、。織造、染整、印花、加工、買賣。石油化學工業纖維原料生產、銷售及進出口買賣。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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