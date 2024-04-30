中國三大航空公司先後宣布 各採購100架國產C919客機

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-30 16:40

繼中國東航 (00670-HK) 和國航 (00753-HK) 後，南方航空 (600029-CN) 周一（29 日）晚間宣布，訂購 100 架中國國產 C919 客機，中國商飛將於 2024 年至 2031 年期間分階段交機。

據《第一財經》報導，南方航空周一表示，與中國商飛簽訂協議，購買 100 架 C919 飛機。一架 C919 飛機的目錄價格為 0.99 億美元，包括機身和發動機。按照當前交機時間表，中國商飛將於 2024 年至 2031 年期間分階段交付。

南方航空說，本次飛機採購符合國家戰略，有效滿足公司中長期機隊發展需求。在國家民航發展戰略的布局下，國內窄體機市場需求顯著上升，公司在 2024 至 2031 年間引進 100 架 C919 系列飛機，可緩解運力需求壓力，實現機隊結構平衡布局，提升綜合實力和品牌形象。

國航上周也宣布將向中國商飛購買 100 架 C919 飛機。國航採購的型號是增程型，因此國航的 100 架 C919 飛機的目錄價格稍高，合計約 108 億美元。

中國東航則在去年 9 月宣布下單，訂單數量也是 100 架，目錄價格與南方航空相同，都是 99 億美元。至此，中國三大航空公司均已分別宣布，簽下 100 架 C919 大單。

C919 客機是中國按國際民航規章自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，座級 158-168 座，航程 4,075～5,555 公里。

東航是國產 C919 大型客機的全球首發用戶，在 2022 年 12 月 9 日正式接收 C919，並於 2023 年 5 月 28 日開啟 C919 首個商業航班「上海虹橋——北京首都」。