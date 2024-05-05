本週操盤筆記：蘋果春季發表會、英特爾股東年會、澳洲和英國央行決議

鉅亨網新聞中心 2024-05-05 21:50

本週國際重點財經大事包含：2024 年蘋果春季發表會，市場聚焦新一代 iPad 產品線更新。市場還將關注英特爾年度股東大會以及華為發布會。繼上週的聯準會 (Fed) 之後，本週將由澳洲、英國、瑞典等央行接棒公布最新利率政策。安謀、中芯國際以及東京威力科創等半導體股財報也將在本週登場。

本週操盤筆記 (0506-0511)

1. 蘋果春季發表會

蘋果將在台灣時間周二 (7 日) 晚間 10 點舉辦線上特別活動，本次發表會主題為「Let Loose」，主視覺為手持 Apple Pencil 與搭配多種色彩組成的蘋果 Logo，外界預期本次發表會可能與 iPad 產品線有關。

除了去年 11 月推出新款 Apple Pencil 以來，蘋果上一次針對 iPad 產品線進行更新已是 2022 年 10 月。外媒和分析師預測，本次活動將一口氣推出新款 iPad Pro、iPad Air，以及 Apple Pencil 和巧控鍵盤等配件，值得注意的是，新一代 iPad Pro 將首度採用 OLED 面板，且可能是首批搭載 M4 晶片的蘋果設備。

至於新一代 iPad Air，傳出將首次提供兩種尺寸選擇，即原本的 10.9 吋再加上新的 12.9 吋，但預計不會像 Pro 一樣搭載 OLED 面板，而是使用 LCD 面板，以降低成本。更新版的 Apple Pencil 也將隨著新一代 iPad Pro 和 Air 一同亮相，有望搭載新的觸覺回饋技術，加強使用者體驗。

與此同時，蘋果計劃對巧控鍵盤進行徹底改造，材質上採用更堅固的鋁製框架，而非目前使用的聚氨酯 (PU) 原料。採用鋁製結構的巧控鍵盤，與 iPad 的組合無論是在外觀還是功能上，都將更接近 MacBook，觸控板也會更大，並提供類似於 MacBook 的打字和快捷鍵體驗。

2. 英特爾年度股東大會

英特爾股東年會將於本週登場。過去三年來，英特爾業績表現不佳，每股盈餘 (EPS) 下滑 40%，且股東報酬率為 - 42%。本週大會上，市場將把關注焦點放在管理層如何帶領業務重返正軌，以緩解投資人的擔憂，股東們也將透過表決來決定高階主管薪酬，這可能對公司帶來重大影響。

英特爾上月公布第一季財報雖佳，但財測令人大失所望，該公司預估本季營收中位數為 130 億美元，EPS 為 10 美分，不及市場預期的 136 億美元和 25 美分。

4. 澳洲、英國央行利率決議

澳洲央行 (RBA) 利率決議定於周二 (7 日) 登場，路透訪調的 37 位經濟學家中，有 36 人預測 RBA 將把現金利率維持在 4.35% 不變，只有 1 人預估將升息 25 個基點。

RBA 在上一次會議中如預期按兵不動，指出雖然未存在通膨上行風險，但仍處在高檔，並重申讓通膨回到目標水平的決心。RBA 會議聲明也稍微調整措辭，從原本的「不排除進一步升息」改為「不排除任何政策方向」。

緊接著，英國央行 (BoE) 將在周四 (9 日) 公布最新利率決議。市場分析師普遍認為，BoE 將把利率維持在 5.25% 不變。在前一次會議中，決策者以 8 比 1 的投票結果通過維持利率不變。