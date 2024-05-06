退休金擬投資！比特幣返6.4萬美元大關 「華爾街之狼」示警美恐加強監管

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-06 08:48

比特幣 (BTC) 在歷經數日大幅回檔後強彈，根據 Coindesk 最新報價，該加密貨幣正在 6.4 萬美元附近盤堅，技術分析師表示，大幅調整後的比特幣恢復良好，促使多頭重新入場，未來幾周可望漲到 7.3 萬美元，且最新消息傳出華爾街金融巨頭富達旗下退休基金正開始研究購入比特幣。

根據《bitcoinmagazine》報導，富達多年來一直看好比特幣，今年 1 月也成功將比特幣 ETF 推向市場，並吸引大量資金。富達數位資產副總裁 Manuel Nordeste 表說，正在跟大型退休基金與其他機構投資人針對配置比特幣進行接觸。在 Nordeste 發表上述言論前，全球資產管理巨頭貝萊德 (BLK-US) 前天也提到與退休基金就比特幣 ETF 進行的教育性對話。

根據美股 13F 監管文件，大型退休金顧問已購買現貨比特幣 ETF，日益增加的證據顯示允許退休基金投資比特幣的調查正在進行。美國退休基金擁有超過 4 兆美元資本，即便是很小的投資組合分配，也會推動大量資金流入。

雖跟購買比特幣的家族辦公室和避險基金相比，退休基金仍舊謹慎，但這些基金保守的要求以及對風險管理的關注，使大多數退休基金迄今仍處於觀望狀態。

若退休金追隨早期採用者的步伐，將代表主流接受程度的巨大轉變。自比特幣現貨 ETF 於 1 月推出以來，市場出現巨大需求，即便上周資金流出量創歷史新高，但長期發展軌跡似乎仍然非常有利。

根據《彭博資訊》數據，投資人上周四 (2 日) 從美國現貨比特幣 ETF 中撤資 5.58 億美元，創 1 月中 ETF 推出以來單日最大資金流出規模。

與此同時，美國國稅局 (IRS)、司法部(DOJ)、聯邦調查局(FBI) 和證交會 (SEC) 對加密貨幣行業採取監管行動, 有「華爾街之狼」稱號的梅爾克近日在社群媒體上示警，美國政府對加密貨幣領域的嚴厲打擊恐最終波及比特幣，無論比特幣被視為商品還是其他形式。

梅爾克指出，此前 FBI 警告稱使用不遵守美國反洗錢法規的未註冊加密貨幣轉帳服務存在風險，緊接著 DOJ 對加密混幣服務供應商 Samourai Wallet 提起訴訟，指控其涉嫌未經許可從事巨額資金轉移業務，並涉及逾 1 億美元規模的洗錢案件。

同時，DOJ 還控告早期比特幣投資人 Roger Ver 涉及郵件欺詐、逃稅和提交假稅單，IRS 還公佈 1099-DA 稅表草案，規定包括提供非託管錢包服務在內的經紀商需報告數位資產交易收益。