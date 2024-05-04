search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估下修至6.23元，預估目標價為113元

鉅亨網新聞中心 2024-05-04 08:11

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.41元下修至6.23元，其中最高估值7.94元，最低估值4.72元，預估目標價為113元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 7.94(7.94) 8.07 7.58
最低值 4.72(4.72) 5.88 6.07
平均值 6.11(6.38) 6.93 6.83
中位數 6.23(6.41) 7.04 6.84

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 151,244,950 177,173,130 159,665,040
最低值 127,735,000 142,248,000 153,907,420
平均值 142,202,000 156,982,150 155,866,160
中位數 144,031,000 160,901,000 154,026,000

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 6.36 6.19 6.01 4.31
營業收入
(單位：新台幣千元)		 148,333,455 173,456,216 164,827,947 157,133,623

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty