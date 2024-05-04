光達大廠Luminar宣布重組、裁員20%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-04 09:08

全球光達 (Lidar) 大廠 Luminar Technologies(LAZR-US)周五 (3 日) 宣布，作為重組計畫的一環，公司將裁員 20%。

截至去年 12 月，這家自動駕駛汽車光達傳感器業者在美國、德國、瑞典、印度和中國擁有近 800 名員工。

Luminar 執行長 Austin Russell 表示：「我們正處在兩個現實的十字路口：我們的核心業務在技術、產品、工業化和商業化方面從未如此強大；與此同時，資本市場對我們公司的看法從未如此具有挑戰性。」

Luminar 周五大幅上漲 12%，但已自去年 7 月創下的 52 周盤中高點挫逾 80%，市值也從 30 億美元跌至 7 億美元。該股今年迄今已跌約 50%，較 2021 年創下的歷史高點下跌 95%。

股價的慘烈的表現讓 Luminar 在籌資資金方面遭遇更多困難，管理層因此轉向削減成本作為解方。該公司預估每年可省下約 8000 萬美元成本。

作為重組的一部分，Luminar 還計劃將部分或全部設施進行轉租。

FactSet 數據顯示，2023 年 Luminar 營收約為 7000 萬美元，2024 年料達 1.15 億美元，並在 2025 年達到 2.43 億美元。Luminar 的成長部分受惠於從測試階段拓展到現實應用的光達技術。第一輛使用 Luminar 光達系統的量產車款是 Volvo EX90。