美股重點新聞摘要2024年05月04日

鉅亨網新聞中心 2024-05-04 08:06

Fed 鮑曼支持利率按兵不動 但仍擔憂通膨風險

葉倫：基本面仍指向通膨放緩 通膨預期獲得良好控制

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周五 (3 日) 表示，儘管住房供應吃緊令通膨降溫勢頭陷入停滯，她依舊認為物價壓力正在消退。閱讀全文...

日本本周疑兩度出手救日元 美前財長薩默斯：沒有效果

美國前財政部長薩默斯 (Lawrence Summers) 周五 (3 日) 在彭博《Wall Street Week》節目上表示，貨幣干預在改變匯率方面是無效的，即便日本最近採取的大規模干預措施也是如此。閱讀全文...

美 4 月 ISM 非製造業指數摔入萎縮區間 通膨壓力升溫