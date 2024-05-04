美股重點新聞摘要2024年05月04日
鉅亨網新聞中心 2024-05-04 08:06
Fed 鮑曼支持利率按兵不動 但仍擔憂通膨風險
弱於預期的非農數據公布後，聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 週五 (3 日) 表示，即使聯準會將基準利率穩定在當前水平，通膨也應持續下降，同時重申，如果抗通膨進展逐漸減弱或出現問題，她不排除支持升息。閱讀全文...
葉倫：基本面仍指向通膨放緩 通膨預期獲得良好控制
美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周五 (3 日) 表示，儘管住房供應吃緊令通膨降溫勢頭陷入停滯，她依舊認為物價壓力正在消退。閱讀全文...
日本本周疑兩度出手救日元 美前財長薩默斯：沒有效果
美國前財政部長薩默斯 (Lawrence Summers) 周五 (3 日) 在彭博《Wall Street Week》節目上表示，貨幣干預在改變匯率方面是無效的，即便日本最近採取的大規模干預措施也是如此。閱讀全文...
美 4 月 ISM 非製造業指數摔入萎縮區間 通膨壓力升溫
美國 4 月服務業自 2022 年以來首次陷入萎縮，其中商業活動生產指數暴跌至 4 年新低，另外價格指數攀升，暗示通膨壓力仍然存在。閱讀全文...
- 美國企業扮創新推手 美股依然獨占鰲頭？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇