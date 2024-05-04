蘋果調高股利 巴菲特的波克夏有望多賺3600萬美元

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-04 09:52

波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 執行長巴菲特 (Warren Buffett) 向來以偏好向股東配息的股票聞名，當蘋果 (AAPL-US) 周四 (2 日) 宣布將現金股利調高 4% 後，在不調整蘋果持股的前提下，波克夏明年有望多拿 3600 萬美元的股利。

根據波克夏向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的最新 13F 文件，截至去年底，波克夏共持有超過 9.05 億股的蘋果股票，占投資組合比重超過 50%，約占蘋果流通在外股票的 6%。

圖為截至 2023 年底，波克夏投資組合的前十大持股，其中蘋果占比超過 50%。(圖: Dataroma)

作為蘋果的主要股東，波克夏即將成為這家 iPhone 製造商調高股利的最大受惠者之一。MarketWatch 指出，假設波克夏持有與前述披露相同數量的蘋果股票，意味著其將從蘋果那裡取得 2.264 億美元的股利。在不調高股利的情況下，波克夏所能拿到的股利為 2.173 億美元。

根據 MarketWatch 計算，若波克夏一直到明年都未調整蘋果持股，該公司將取得 9.056 億美元的股利，相較於未調升股利能夠拿到的 8.694 億美元高出逾 3600 萬美元。

波克夏對蘋果的持股規模是否維持不變，是備受華爾街關注的一大議題。這家 iPhone 大廠今年股價表現慘淡，因此有部分人士猜測，近年來因押注蘋果而獲取豐厚收益的波克夏，有可能藉此機會拋售手中的蘋果持股。

今年迄今，蘋果股價下跌約 5%，落後於大盤指數。標普 500 指數今年迄今上漲 8%。