〈紐約匯市〉DXY貶至3周低點 日元兌美元創1年半來最大單周升幅

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-04 05:50

在數據顯示美國 4 月就業成長放緩幅度超出預期，且薪資年增幅降溫後，對聯準會 (Fed) 今年兩度降息的預期升溫，美元指數周五 (3 日) 貶至三周低點。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.26%，報 105.03，周線貶近 0.9%。DXY 盤中一度觸及 4 月 10 日以來最低。

美國周五公布 4 月非農新增就業 17.5 萬，低於經濟學家預期的 23.4 萬。薪資成長了 3.9%，低於 3 月的 4.1% 和市場預期的 4%。失業率從 3.8% 升至 3.9%，連續 27 個月維持在 4% 以下。

Glenmede 投資策略和研究主管 Jason Pride 說：「從 Fed 的角度來看，數據全面走軟。」

聯邦基金期貨交易員押注 Fed 今年將降息兩次，降息幅度從數據出爐前的 42 個基點升至 47 個基點。

LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 表示，目前市場非常希望 Fed 能夠在今年降息，不希望再出現火熱的數據。今日的報告顯示勞動力市場降溫，不過，除非這種趨勢持續下去，否則報告本身不太可能影響 Fed 的政策。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在本周結束為期兩天會議後表示，通膨數據超出預期，意味著 Fed 可能需要更長一段時間，才有足夠信心降息。

Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周五表示，即使 Fed 將基準利率維持在當前水準，通膨應該也會持續降溫。同時重申，若進展趨緩或是出現逆轉，她願意支持升息。另一方面，芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 稱，就業報告顯示「穩健」的經濟成長已放緩至一定程度，這給予官員們更多信心，相信經濟沒有過熱。

周五其他數據顯示，美國 3 月服務業活動陷入萎縮，衡量企業投入價格的指標則大幅上揚，這是通膨前景令人擔憂的其中一個跡象。

美元兌日元下跌 0.5% 至 152.91 日元，為 4 月 10 日以來最低，本周重貶逾 3%，為 2022 年 11 月以來最大單周升幅。

周三 (1 日) 晚間和周一(29 日)，日元匯價在清淡交易中飄升，交易員將其歸因於日本當局的干預。

日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 周五表示，當局可能需要平緩任何傷害家庭和企業的匯率波動。

其他貨幣方面，歐元升近 0.4% 至 1.0763 美元，英鎊漲 0.1% 至 1.2548 美元，本周雙雙收高。

截至台灣時間周六 (4 日) 約 6:00 價格: