安永剖析2024稅務議題 台版晶片法首度申報、伙食費報稅小確幸

2024 年有許多重大法規、稅務新制上路，安永聯合會計師事務所列出最值得關注的稅務議題，進行深入解析，其中，符合「台版晶片法」投資優惠的企業，今年將可首度申報，此外，與報稅相關的伙食費免稅額、基本生活費調增小確幸，也是攸關企業與民眾荷包的大事。

台版晶片法今年首度申報 四大步驟

俗稱「台版晶片法」的產業創新條例第 10-2 條，符合相關條件之企業於今年 5 月可首次申報。有意申請的企業須留意是否符合申報資格，安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師楊建華分享申報的四大步驟，幫助企業順利完成申報。

首先，檢查是否符合申報門檻。企業須於我國境內進行技術創新且居國際供應鏈關鍵地位，並以符合公告之半導體、電動車、通訊、顯示器等產業類別為主；在同一課稅年度內之研究發展費用達新台幣 60 億元、研究發展費用占營業收入淨額比率達 6%，以及購置全新先進製程設備金額達 100 億元。

其次，準備相關資料。除了備妥前瞻創新研發活動及須經核准之支出項目之相關文件，如研發計畫書，並須依購置形式，檢附相關單據及付款證明文件等。第三，於 2 至 5 月期間，向經濟部提出申請，僅採書面申請，無網路申請。第四，公司須於 5 月 1 日至 5 月 31 日止，再次檢具相關文件，在辦理營所稅結算時申報租稅減免。

伙食費免稅額 公司調薪三項選擇

財政部去年底發布，員工每月伙食津貼免稅額由 2400 元調高至 3000 元，且追溯自去年初生效，但這個小確信來的突然，讓許多公司來不及反應。安永聯合會計師事務所稅務服務部資深協理溫珮絃分享，過去已發的薪資，不建議再去做調整，除非公司原本伙食費就高於 2400 元者，再去追溯適用。

而未來尚未發薪的部分，溫珮絃建議公司在未來調薪時，將要調薪的金額優先分配在伙食費上，而在尚未調薪之前，公司替員工申報所得時，實務上有以下三種作法。

第一種是繼續適用免稅額 2400 元的額度不受影響。第二種，可以考慮從年終獎金挪移一部分到每月的伙食費，年薪不變但月薪增加，但須留意會增加加班費計算及資遣費退休金計算基礎等，而且也建議要取得員工同意以避免糾紛。第三種，是從應稅的本薪挪移 600 元至伙食費，這個方法不是財政部所樂見，但已知有些公司採取這種作法，這種調整方式將使月薪不變，也不會影響加班費計算及資遣費退休金計算基礎等，但應取得員工同意。

美台稅收減免法案與影響 四大思考重點

美國參議院財政委員會和眾議院歲入委員會皆已通過美台快速雙重稅收減免法案，期望藉此降低美台相互跨境投資的租稅負擔。安永聯合會計師事務所稅務服務部執行總監馮葦祺點出四大重點，供台商企業評估思考。

一、美國的預計營運模式和設立公司必要性。台商未來設立美國公司前可先評估了解公司在美國活動是屬於低常設機構風險 (如單純儲存運送)，還是有高常設機構風險 (如在美國會有銷售活動及售後服務)；二、台美之間是否需要控股公司；三、台灣對美國的關係人借款；四、應是台灣公司去美國賣貨，還是美國公司來台灣買貨。