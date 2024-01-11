安永調查 68%執行長：生成式AI不確定性帶來挑戰

安永今 (11) 日公布 CEO 展望脈動調查，全球共計 1200 名執行長受訪，雖然有 70% 體認到他們的組織必須立即對生成式 AI 採取行動，以保持競爭優勢，但也有 68% 受訪執行長認為，生成式 AI 的不確定性，使得企業快速擬定和採取 AI 策略變得更具挑戰性。

調查顯示，99% 受訪執行長都已經進行或計畫對生成式 AI 進行重大投資。為了尋找資金，69% 受訪者從其他投資專案或技術預算中重新分配資金，23% 受訪者正在籌集新資金。

不過，投資人工智慧支持的未來卻不容易，26% 受訪執行長表示，生成式 AI 快速發展是計畫做出資本配置決策的最大挑戰；66% 受訪執行長認為，聲稱擁有 AI 專業知識的公司激增，使確定和實施生態系統合作夥伴關係和收購目標的決策變得更複雜。

安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍認為，儘管生成式 AI 近期受到全球關注，但 AI 的變遷步伐快速，所以建議企業應根據組織在各發展階段，擬定適當的 AI 策略並謹慎評估適合導入 AI 或生成式 AI 的商業作業。

調查也顯示，未來一年內，執行長們雖然對於 100% 併購其他公司意願較低，但仍熱衷於其他垂直領域繼續推動轉型。在此背景下，執行長們明確體認到，企業新環境需要全面加強投資，而不僅只投資技術和 AI 領域，預計 2024 年營收成長提高的公司更有可能增加重要領域的投資，進一步增強其競爭優勢。

安永建議執行長們考慮五大關鍵問題並採取行動，一、析財務和客戶需求情境，分析自己公司的財務和客戶需求情境，以更清晰規劃未來；二、擬定 AI 策略，採取目前業務模式所需的措施，是前進下一步的必要步驟；三、優化或退出，考量未來三至五年的經濟發展預計呈停滯趨勢，沒有保留累贅的資產或經營無利可圖市場的空間。

四、打造公司本身的資金，隨著資金成本長期走高，從內部成本支出中取得實現企業遠景的轉型資金將較低廉；五、不要錯過有利的收購機會，有些交易將帶來顯而易見的好處與競爭優勢。